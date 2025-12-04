Hermana de Krishna Aguilera pide medidas de seguridad y reubicación: “Lo que le pasó a mi hermana fue un narcofemicidio”

La joven advirtió que el principal imputado, pese a estar en prisión preventiva, sigue representando un peligro y solicitó su reubicación a un lugar seguro.

Cristal Aguilera, hermana de la joven Krishna Aguilera, pidió este jueves medidas de protección para ella y sus dos hijas, tras llegar al Centro de Justicia acompañada de su abogado.

La joven también calificó el crimen de su hermana, secuestro con homicidio, como un “narcofemicidio”,

“Estoy buscando justicia y resguardo, porque lo que le pasó a mi hermana fue un narcofemicidio. No me siento completamente segura porque estoy sola. Tengo que estar acompañada por personas de confianza y mi abogado”, declaró Cristal, quien señaló que su situación de vulnerabilidad persiste pese a los avances en la investigación, recogió Radio Biobío.

Asimismo, agregó que el principal imputado, conocido como “Guatón Beltrán”, continúa representando un peligro, incluso estando en prisión preventiva.

“Estamos hablando de alguien que busca a menores de edad y mujeres jóvenes para involucrarlas en el tráfico de drogas y luego las mata como si nada. Si llega a salir de la cárcel, va a seguir con este patrón. Por eso quiero que permanezca en prisión de máxima seguridad, por mi vida y la de mis hijas”, enfatizó.

Cristal también solicitó reubicación a un lugar más seguro, argumentando que el riesgo para su familia es real y que las medidas de protección actuales no son suficientes.

Su abogado, Pedro Díaz, coincidió en la gravedad de la situación y recalcó la necesidad de tipificar legalmente los crímenes como el que sufrió Krishna, proponiendo la denominación de “narcofemicidio” y penalidades más estrictas.

A pesar de que la investigación ha registrado avances, incluyendo la detención de nueve personas relacionadas con el caso, la familia Aguilera mantiene su preocupación por la seguridad de sus miembros.