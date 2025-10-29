País Krishna Aguilera

Hermana de Krishna Aguilera asegura que autor material del homicidio sería un “soldado” de Beltrán y estaría prófugo

Por CNN Chile

29.10.2025 / 16:09

La información fue reforzada por el padre de la víctima, Leonardo Aguilera, quien además pidió condena máxima para los implicados en el crimen.

Este miércoles, Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, aseguró que el presunto autor del homicidio de su hermana estaría prófugo.

Además, indicó que este sujeto junto a otros dos sería “soldados” de Juan Beltrán, líder de una banda de narcotraficantes, principal sospechoso del crimen y expareja de la víctima.

La identidad del presunto autor material todavía no habría sido revelada por Fiscalía, debido al carácter secreto de la investigación.

La tesis fue ratificada por el padre de Krishna Aguilera, quien aseguró uno de estos soldados “es el que mató a mi hija por encargo de Beltrán“. En conversación con Mega, también pidió condena máxima para los implicados en el homicidio de su hija, quienes permanecen detenidos y en prisión preventiva.

Cabe recordar que durante la jornada de ayer, tres adultos y una adolescente de 17 años fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio. Además, a uno de ellos se le imputó inhumación ilegal.

En tanto, Juan Beltrán será reformalizado el 13 de noviembre en el marco de la indagatoria.

Pese a la información entregada por los familiares, el Ministerio Público no ha confirmado que existan prófugos en la causa hasta ahora.

