“Hemos cumplido”: Presidente Boric valora captura de sicario del “Rey de Meiggs” en Colombia

Este lunes, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud para la extradición del imputado por el homicidio del llamado “Rey de Meiggs”.

La tarde de este lunes, el presidente Gabriel Boric destacó la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs”.

En una escueta publicación en sus redes sociales, el mandatario escribió: “Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar”.

Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar. https://t.co/RZZazm2HLy — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 18, 2025

El jefe de Estado se suma así a otras figuras del gobierno que han valorado la captura, tales como el canciller Alberto Van Klaveren, quien resaltó “la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición”.

Similar fue lo dicho por el ministro de Justicia, Luis Cordero. “Existe una conciencia plena en los países de la región, especialmente en las policías, de que el trabajo cooperativo es la única manera de obtener resultados”, sostuvo en un punto de prensa.

En horas de esta mañana, el 8º Juzgado de Garantía informó que acogió la solicitud de extradición activa de Mejía desde Colombia, ordenando “remitir los antecedentes de la causa a la Corte de Santiago para continuar con el procedimiento”.