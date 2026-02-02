Suspenden audiencia para revisar la solicitud de nulidad del juicio en contra del exdirector de la PDI Héctor Espinosa

El exjefe policial busca invalidar el juicio que lo condenó a 17 años de cárcel por delitos de corrupción.

La Segunda Sala de la Corte Suprema suspendió este lunes la audiencia para revisar la nulidad del juicio contra exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. La decisión se tomó luego de que la defensa recusara al abogado integrante Raúl Fuentes y, por ahora, no cuenta con reprogramación informada.

¿Por qué se está enjuiciando al exdirector de la PDI?

En la audiencia se iba a revisar la solicitud de nulidad presentada por la defensa, con la que busca invalidar el juicio oral en el que Espinosa fue condenado en primera instancia.

El caso se remonta a 2021, cuando el exjefe policial fue formalizado en el marco de una investigación por el presunto uso irregular de recursos durante su gestión.

En noviembre de 2025, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo declaró culpable por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2015 y 2017 Espinosa habría sustraído al menos $146 millones. En paralelo, la Fiscalía lo acusó de entregar declaraciones falsas a la Contraloría General de la República respecto del uso de fondos reservados en ese mismo periodo.

En el proceso también fue condenada su esposa, María Magdalena Neira, exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía solicitó un total de 20 años de cárcel para el exdirector de la PDI, pero el tribunal lo sentenció a 17 años de presidio: 12 por malversación de caudales públicos y 5 por lavado de activos.