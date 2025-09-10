Hasta se dieron la mano: Rey Felipe de España recibe a piloto chileno que ayudó a combatir incendios forestales en el país

El chileno incluso pudo dedicar unas palabras durante la audiencia con el monarca en el Palacio de la Zarzuela.

El rey Felipe VI protagonizó un encuentro especial al recibir en España a un piloto chileno que colaboró en el control de los incendios forestales que azotaron al país europeo.

Detalles del encuentro el rey Felipe de España y piloto chileno

Este martes, el piloto chileno Juan Arriagada Mella, oriundo de Talcahuano, llegó hasta el Palacio de la Zarzuela para recibir el reconocimiento junto a una delegación de 60 personas.

En un comunicado, la Casa Real de España detalló que “su Majestad el rey ha recibido en audiencia a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales de agosto, y que durante su visita a las zonas afectadas se encontraban de servicio”.

El Rey recibe, en el Palacio de la Zarzuela, a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales de agosto y que se encontraban de servicio durante la visita de los Reyes a las zonas afectadas.… pic.twitter.com/gDbgmTgozk — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 9, 2025



También participó personal del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de las Comunidades Autónomas afectadas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, y de las Comunidades Autónomas que ayudaron con sus medios aéreos a la extinción de los incendios.

En un video compartido en redes sociales por la Casa Real Española se ve a Arriagada Mella señalando frente al monarca que “uno participa en estos incendios con la satisfacción del deber cumplido, de volver a casa tranquilo y que el incendio se apagó”.

“Yo estaba en Murcia, donde la comunidad facilitó el helicóptero para combatir el incendio de Extremadura, específicamente el incendio de Jarilla. Por lo tanto, trabajamos representando a la Comunidad Murciana en ese incendio”, detalló el chileno en conversación con Radio Bio-Bío.