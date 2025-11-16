País Elecciones 2025

¿Hasta qué hora puedo ir a votar hoy en las elecciones 2025?

Por CNN Chile

16.11.2025 / 12:40

Por diversas razones, algunos ciudadanos no podrán votar temprano. Revisa hasta qué hora se puede sufragar.

Cientos de personas aún no asisten a votar para elegir a sus nuevas autoridades en estas elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

Según el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones donde el voto es obligatorio.

Ya sea por trabajo, clima o razones personales, algunos ciudadanos no podrán votar temprano. Ahí es cuando surge la duda respecto a hasta qué hora se puede sufragar.

¿Hasta qué hora puedo votar en las elecciones?

  • Las mesas de votación estarán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Cómo reviso mi mesa y local de votación?

  • Quienes aún no conocen su mesa y local de votación deben ingresar al sitio del Servel (haz click aquí) y verificar ahí sus datos electorales.

