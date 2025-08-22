¿Hasta qué hora lloverá en Santiago? Revisa el pronóstico del clima en tiempo real

Diversas plataformas online apuntan al término de las precipitaciones durante este mismo viernes.

Este viernes continúa el sistema frontal que afecta a gran parte del país, y que se espera que se prolongue durante las próximas horas.

La zona más poblada que actualmente está siendo afectada por las lluvias es Santiago, lugar donde se han producido precipitaciones en los últimos dos días.

Distintas plataformas predictivas apuntan al término de la lluvia durante esta misma jornada.

Accuweather señala que las precipitaciones terminarían durante la noche de este viernes. De momento, señala que hay un 0% de probabilidad de lluvia para este próximo sábado.

Por su parte, Windy detalla que se espera que entre las 14:00 y las 20:00 horas se produzca un nuevo lapso de lluvias, que oscilarán entre los 4 y 8 milímetros de agua caída.

A su vez, se apunta a que los últimos chubascos culminarían ante de la medianoche de este viernes.