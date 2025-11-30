Hasta 34° C en la Región Metropolitana: Pronostican altas temperaturas para este miércoles 3 de diciembre

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por altas temperaturas que afectarán a cuatro regiones de la zona centro-sur.

Durante la tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas.

El fenómeno se desarrollaría desde la tarde del miércoles 3 de diciembre hasta la noche, debido principalmente a una condición sinóptica de dorsal en altura.

Según la DMC, esto afectaría principalmente a la Región Metropolitana (valle y precordillera); O’Higgins (cordillera de la costa, valle y precordillera); Maule (cordillera de la costa, valle y precordillera); y Ñuble (cordillera de la costa, valle y precordillera).

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (° C):