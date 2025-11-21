País altas temperaturas

Hasta 33° C: Altas temperaturas desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía este sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Por CNN Chile

21.11.2025 / 19:34

Según informó la Dirección Meteorológica, en los sectores precordilleranos de la Región Metropolitana se prevén máximas entre 30° C y 32° C, mientras que en Ñuble las temperaturas alcanzarían hasta los 33° C en el sector de Valles y Precordillera.

Durante este fin de semana se prevén altas temperaturas desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este fenómeno se debe a una circulación ciclónica en superficie y a la presencia de una dorsal en altura en la zona central, las que aportarán flujo del este. Se estima un aumento de las temperaturas máximas entre el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre.

Revisa aquí (ver imagen) las máximas pronosticadas:

Crédito: DMC.

 

