Hasta 33° C: Altas temperaturas desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía este sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Según informó la Dirección Meteorológica, en los sectores precordilleranos de la Región Metropolitana se prevén máximas entre 30° C y 32° C, mientras que en Ñuble las temperaturas alcanzarían hasta los 33° C en el sector de Valles y Precordillera.
Durante este fin de semana se prevén altas temperaturas desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía.
Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este fenómeno se debe a una circulación ciclónica en superficie y a la presencia de una dorsal en altura en la zona central, las que aportarán flujo del este. Se estima un aumento de las temperaturas máximas entre el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre.
Revisa aquí (ver imagen) las máximas pronosticadas:
