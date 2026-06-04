Hassler tras querella por Sierra Bella: “Desbordes busca utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos ya investigados”

La diputada Irací Hassler (PC) y exalcaldesa de Santiago lamentó que la justicia declarara admisible la querella en su contra presentada por la administración de Mario Desbordes, por presunto fraude al fisco en el caso Sierra Bella.

Fue durante esta jornada que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la acción judicial que ingresó la Municipalidad de Santiago contra Hassler y quienes resulten responsables de la presunta compraventa del inmueble con sobreprecio.

A través de redes sociales, la parlamentaria reaccionó ante el hecho y recordó que “la causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia“.

Cabe recordar que el 26 de mayo de 2025, el caso fue sobreseído definitivamente por el mismo juzgado, resolución que luego fue confirmada por la Corte Suprema.

“Resulta lamentable que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito”, criticó por X.

En esa misma línea, arremetió contra el actual edil de Santiago: “Desbordes busca utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución judicial firme”.

Agregó que “lo deseable es que el alcalde de Santiago consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados”.