“No es bueno estar acá, me da harta plancha”: Diputado Romero tras pagar millonaria deuda acumulada en TAG

El parlamentario del Partido Republicano reconoció su deuda de $1.2 millones y expresó su vergüenza por la situación, asegurando que ya la había resuelto con total transparencia.

Este lunes se dio a conocer las millonarias deudas que acumulan diversos parlamentarios en el sistema de cobro electrónico de autopistas concesionadas.

Según el reportaje publicado por Ciper, el diputado Boris Barrera (PC) encabeza la lista con una deuda total de $24.8 millones, de los cuales $21 millones están vencidos. Parte de ese monto se arrastra desde 2018 y solo en la autopista Costanera Norte adeuda más de $10 millones.

En ese contexto, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, quien mantenía una deuda de $1.2 millones por un auto vendido en 2022, reconoció sentirse “avergonzado”.

“Pagué inmediatamente. No tengo nada que decir más que me informaron, cumplí y listo. Está solucionado el tema, es bien vergonzoso, lo digo sinceramente, a mí no me gusta estar en estas cosas“, señaló el congresista.

Finalmente, indicó que “lo importante es asumir y con toda transparencia. Espero haber solucionado el tema, no es bueno estar acá, me da harta plancha, lo digo con toda honestidad“.