Harold Mayne-Nicholls anuncia la muerte de su madre: “Descansa querida mamá, aquí seguiremos tu legado…”

El candidato presidencial publicó un sentido mensaje, el cual acompañó con una imagen de su madre cuando era joven.

La madrugada de este miércoles, el candidato presidencia independiente Harold Mayne-Nicholls anunció el fallecimiento de su madre, María Soledad Sécul Taboada.

Harold Mayne-Nicholls despide a su madre

El otrora presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció la noticia en redes sociales, detallando que murió solo un día después de su cumpleaños número 87.

“Hoy partió mi querida madre: María Soledad Sécul Taboada. Todos la conocían como Lula. Ayer le celebramos sus 87 años de vida”, partió señalando en la sentida publicación.

Detalló que será recordada “siempre” por su “gran espíritu de servicio; su generosidad; su carácter; su extraordinaria mano en la cocina (especialmente su pan de Pascua único; sus merengues y sus postres inigualables); sus tortas de cumpleaños para hijos y nietos; su sentido de justicia; las millones de enseñanzas que nos dejó y sus deseos de siempre mantener unida a la familia”.

“Descansa querida mamá. Aquí seguiremos tu legado y te echaremos mucho de menos. Todos te queremos mucho”, cerró el también periodista en el post que acompañó con una fotografía de su madre.

En horas de esta mañana, la emotiva publicación ya acumulaba más de 6 mil “me gusta” y cientos de mensajes de personas manifestando sus condolencias y dándole ánimos al candidato.