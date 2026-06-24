Exministro Harald Beyer critica modificación al SAE: “La solución técnica es mala”

El exministro de Educación, Harald Beyer, cuestionó la propuesta del Gobierno para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), particularmente el diseño técnico de la iniciativa.

En conversación con Radio13c, el exsecretario de Estado sostuvo que entiende el diagnóstico político con el que llegó la actual administración, pero advirtió que la fórmula planteada no resuelve adecuadamente el problema.

“Entiendo la filosofía con la que llegó el gobierno y lo que prometió en campaña. Pero la solución técnica es mala”, afirmó.

Crítica a la modificación del SAE

Beyer señaló que el debate de fondo puede ser discutible, pero que comprende que el Ejecutivo haya impulsado cambios al sistema de admisión escolar en línea con sus compromisos de campaña.

“Creo que es discutible, pero entiendo la filosofía con la que llegó el gobierno y lo que prometió en campaña”, indicó.

Sin embargo, apuntó contra la forma en que se busca implementar la modificación.

Según explicó, el Gobierno plantea que, en establecimientos con sobredemanda, los criterios actuales de priorización cubren una parte menor de las vacantes, mientras que el resto se asigna mediante tómbola.

“Su objetivo es reducir el peso que tiene la tómbola en el proceso de selección, de manera que puedan entrar por mérito”, señaló.

El exministro también abordó algunos de los criterios que podrían usarse para reducir el peso del sorteo, como mérito, proyecto educativo o cercanía del domicilio.

Respecto del proyecto educativo, sostuvo que en la práctica aquello implica que el establecimiento pueda escoger a los postulantes.

“Proyecto educativo en el fondo significa que te escoge el colegio”, planteó.

Sobre la cercanía del domicilio, Beyer advirtió que ese criterio puede tener efectos no deseados en ciudades segregadas.