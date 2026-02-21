País estados unidos

Hans Marowski (PNL) afirma que el Gobierno de Boric “vuelve a improvisar en materias estratégicas” tras sanción de EE.UU

21.02.2026 / 16:39

El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, se refirió a la sanción impuesta por Estados Unidos contra tres altos funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido al proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El Partido Nacional Libertario (PNL) se refirió a la sanción impuesta por Estados Unidos contra tres altos funcionarios del Gobierno, debido al proyecto de cable submarino entre Chile y China.

La controversia se originó por la iniciativa denominada Chile-China Express, que promueve la instalación de un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong. En ese contexto, la administración de Donald Trump acusa al Ejecutivo de participar en actividades que habrían comprometido la infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad hemisférica.

El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, señaló que “mientras Estados Unidos y China se disputan el control de la infraestructura digital, el Gobierno de Gabriel Boric vuelve a improvisar en materias estratégicas, avanzando sin medir consecuencias ni efectos internacionales”.

Entre las medidas adoptadas por la Casa Blanca destaca la revocación de visas, que afectó, entre otros, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

