Hallan posibles piezas de aeronave en Antofagasta: Fuerza Aérea inició peritajes en Morro Moreno

La investigación busca determinar si corresponden a un avión siniestrado en el pasado, posiblemente un B-26 Invader. El hallazgo podría estar vinculado a accidentes aéreos ocurridos entre 1955 y 1981.

La Fuerza Aérea de Chile inició una investigación en Antofagasta luego del hallazgo de piezas metálicas en el sector de Morro Moreno, reportadas por un grupo de excursionistas.

Los restos podrían pertenecer a una aeronave militar que se accidentó hace varias décadas, según fue informado a través de un comunicado de prensa.

Tras recibir el aviso, la institución contactó a uno de los testigos y desplegó personal de la Vª Brigada Aérea para realizar labores de inspección tanto por tierra como por aire.

Según la FACh, las tareas de búsqueda y registro se desarrollarán durante varios días y abarcarán toda el área donde se detectaron los elementos.

No hay confirmación sobre su origen

La Fuerza Aérea explicó que en Morro Moreno se han producido múltiples accidentes aéreos entre 1955 y 1981, lo que impide atribuir de inmediato el hallazgo a un caso específico.

Entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que corresponda al B-26 Invader N.º 838, aunque la confirmación dependerá de análisis técnicos.

Finalizada la recopilación de evidencias, se realizará un examen pericial para establecer con mayor precisión el origen de las piezas.

La institución, en tanto, indicó que informará los resultados cuando las conclusiones sean definitivas.