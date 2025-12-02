Vecinos alertan hallazgo de cadáver en vivienda de El Bosque: víctima habría muerto hace más de una semana

Carabineros encontró el cuerpo de un hombre de 55 años dentro de una casa utilizada como punto de fiestas y desórdenes, según residentes. La PDI indaga la data de muerte y posibles responsabilidades.

El cuerpo de un hombre de 55 años fue encontrado al interior de una vivienda en la comuna de El Bosque, en un caso que mantiene diversas interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Según antecedentes preliminares, la data de fallecimiento superaría una semana y coincide con los días en que vecinos reportaron un olor inusual en el sector.

Residentes del lugar señalaron que el hedor se percibía desde hacía varios días y en un comienzo pensaron que correspondía a un animal muerto. Finalmente alertaron a las autoridades, lo que permitió la llegada de Carabineros, personal municipal de seguridad y la PDI.

De acuerdo con lo informado por Chilevisión, la víctima no vivía sola. Testigos indicaron que un hombre salió del inmueble minutos antes del procedimiento policial. Esta persona sería el dueño de la casa y se encontraba en estado de ebriedad, sin poder mantenerse de pie. No quedó detenido y fue trasladado a la 39ª Comisaría para esclarecer antecedentes.

Vecinos describieron la vivienda como un domicilio con constante ingreso de personas y donde ocurrían fiestas asociadas al consumo de droga y alcohol. Carabineros habría asistido en múltiples oportunidades por desórdenes y ruidos molestos.

El mayor Arnaldo Carrasco Durán explicó que la alerta vecinal permitió el hallazgo. “Durante la mañana, vecinos llaman a Carabineros por un fuerte olor que salía desde el inmueble. Al ingresar, se verifica que había una persona fallecida”, señaló.

La policía se comunicó con el Ministerio Público, que instruyó la labor de la Brigada de Homicidios de la PDI para determinar la causa de muerte, la identidad del fallecido y posibles responsabilidades.