Hallan un cuerpo en Cajón del Maipo: ECOH indaga vínculo con “crimen organizado”

Durante la tarde se encontró el cuerpo de un hombre en el Cajón del Maipo. Al respecto, el fiscal del equipo ECOH dijo que hay “indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado”.

Este lunes, el equipo ECOH de la Fiscalía Sur informó el hallazgo de un cadáver en el Cajón del Maipo, en la ribera del río, en la Región Metropolitana. Según la investigación, el cadáver presenta evidencias de haber sido víctima del crimen organizado.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Sur e integrante del equipo ECOH, Gamal Massouh Haddad, detalló que “es una persona de sexo masculino” y que, por ahora, no se cuenta con más detalles respecto de su identidad.

El cuerpo fue encontrado en la ribera del río, cerca del camino El Toyo. Tras las denuncias de vecinos de la zona, el equipo de investigación se dirigió al lugar y se encuentra realizando pericias para determinar si el hallazgo está vinculado o no con el crimen organizado.

En el sector camino El Toyo en el Cajón del Maipo se constituyó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios @ECOH_FiscaliaRM de la @FiscaliadeChile por hallazgo de fallecido en la ribera del río Maipo. pic.twitter.com/FH54INiJCJ — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) February 16, 2026

“Dadas las características del hecho: el lugar donde fue dejado el cuerpo y las circunstancias en que fue encontrado, es que hay indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado”, señaló a Mega.

Massouh detalló que se están realizando “las primeras diligencias con el equipo de la Brigada Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI” para esclarecer lo ocurrido.