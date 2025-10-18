País policial

Hallan cadáver de hombre con traumatismo craneal en vía pública de Lampa

Por CNN Chile

18.10.2025 / 14:25

{alt}

La víctima de 56 años presentaba una lesión en la región frontal derecha atribuible a un objeto contundente, según informaciones preliminares de la investigación.

El cuerpo sin vida de un hombre de 56 años fue encontrado este sábado en la vía pública de la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

La víctima presentaba una lesión en la región frontal derecha que las autoridades preliminarmente atribuyeron a un traumatismo con objeto contundente.

Investigación en desarrollo

Según reportó Cooperativa, de acuerdo a los primeros reportes, la lesión corresponde a un traumatismo con objeto contundente y habría sido causada por terceros.

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables del presunto hecho violento.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Deportes Ranking de selecciones de la FIFA: España desplazó a Argentina en el primer lugar
Muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 68.000
Franja electoral: Defensoría de la Niñez, Servel y CNTV llaman a los comandos a respetar los derechos de niños y adolescentes
Limache vs Cobresal: ¿A qué hora y por dónde ver el partido en vivo?
Fuente Alemana del Parque Forestal amanece con grafitis tras su reinauguración
Maduro anuncia que se completó el plan de defensa en toda Venezuela ante la “amenaza” de Estados Unidos