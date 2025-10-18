Hallan cadáver de hombre con traumatismo craneal en vía pública de Lampa

La víctima de 56 años presentaba una lesión en la región frontal derecha atribuible a un objeto contundente, según informaciones preliminares de la investigación.

El cuerpo sin vida de un hombre de 56 años fue encontrado este sábado en la vía pública de la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

La víctima presentaba una lesión en la región frontal derecha que las autoridades preliminarmente atribuyeron a un traumatismo con objeto contundente.

Investigación en desarrollo

Según reportó Cooperativa, de acuerdo a los primeros reportes, la lesión corresponde a un traumatismo con objeto contundente y habría sido causada por terceros.

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables del presunto hecho violento.