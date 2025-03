Habla familia que grabó dramático escape de incendio en Santa Juana: “La adrenalina nos sacó de ahí”

En el video registrado desde el interior del auto se aprecia cómo enfrentaron numerosos obstáculos para huir de las llamas.

En redes sociales se ha viralizado el registro de una familia que vivió minutos de terror mientras intentaban escapar en auto de un incendio forestal en la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío.

En el video registrado desde el interior del vehículo se aprecia cómo la familia enfrentó numerosos obstáculos para escapar del incendio. “¡Tenemos que salir como sea!”, exclama en un momento uno de ellos.

En medio de gritos y llantos, tras largos minutos lograron dejar atrás el fuego. El clip de poco más de tres minutos fue grabado por Catalina Neiman y en el se ve a su pareja y a sus abuelos Silvia Solar y Luis Arenas.

“La adrenalina nos sacó de ahí”

En conversación con Las Últimas Noticias, Silvia relata que estaban en su casa, ubicada en la punta del cerro, y que todo era tranquilo hasta que a la hora de almuerzo notaron una columna de humo. “Estaba para el otro lado del cerro, no muy grande, bien retirado. No le dimos mayor importancia”.

Sin embargo, momentos después llegó el humo. “Había mucho viento. Mi marido me dice que nos fuéramos, porque el humo ya nos estaba invadiendo. Solo se veía humo, nada de fuego”, agrega, y cuenta que decidieron irse y que el auto lo manejara el pololo de Catalina, Martín, debido a los problemas de visibilidad.

Comenzaron a huir y al llegar al portón, que estaba retirado de la vivienda, se encontraron de frente con las llamas. “Me bajé a cerrar el portón y decidí caminar para ver qué pasaba más adelante, porque fue impresionante ver tanto fuego. Nunca pensamos que el incendio estaba al lado de nuestra casa”, agrega Silvia.

Y comenzó lo peor: Matías avanza casi a ciegas entre medio de las llamas y el humo, mientras el abuelo de Catalina le entrega indicaciones, puesto que él no conocía el camino. “Yo le decía que no avanzara porque pensé que chocaríamos. No se veía nada. Fueron sus reflejos y la adrenalina lo que nos sacó de ahí”, dice Catalina.

“Realmente el fuego era impresionante. No sabíamos si el auto iba a responder. Pero el auto se portó un siete. Es un Subaru Legacy del 2008. Pasamos por fuego, nos entró humo, hasta le cayó un tronco quemado en el techo (…) Fueron tres minutos, pero para nosotros fue una eternidad”, cierra Silvia.