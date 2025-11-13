Habla embajador de Estados Unidos tras su arribo a Chile: “Es muy especial para mí volver a este país que marcó mi historia”

En un video se ve al diplomático en La Ligua, en la Región de Valparaíso, puesto que es un "lugar especial" para él. "Es un honor y un privilegio estar de regreso", dijo.

Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, emitió sus primeras declaraciones tras su arribo al país para cumplir sus funciones diplomáticas.

Rudd, quien fue confirmado en el cargo por el Senado de EE.UU. el pasado 7 de octubre, llega “con el compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas de 200 años entre EE.UU. y Chile“, detallaron desde la embajada a inicios de esta semana.

“Entre sus prioridades están el promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, combatir las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad fronteriza”, añadieron entonces.

Las primeras palabras del embajador de Estados Unidos en Chile

En sus redes sociales, el diplomático compartió un video grabado en La Ligua, en la Región de Valparaíso. En el registro, señala que regresa al país “para comenzar una nueva etapa de mi vida como representante de los Estados Unidos”.

Detalló que quiso comenzar su misión como embajador en La Ligua, ya que es un “lugar especial” para él. “En la década de los noventa estuve aquí como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días“.

“Somos originalmente de Arizona, un estado con un paisaje desértico lleno de colores. Espero con ansias visitar el norte de Chile, donde me han dicho que el entorno es igualmente espectacular. Es un honor y un privilegio estar de regreso“, continuó.

Finalmente, sostuvo que “mucho ha cambiado en Chile en 30 años, pero el espíritu acogedor y amistoso del pueblo chileno siempre se mantendrá intacto. Espero en esta nueva etapa poder seguir conociendo a su gente, su cultura, su belleza y aprender aún más de este país que ya siento tan cercano”.

Hoy regreso a Chile para comenzar una nueva etapa de mi vida como representante de los Estados Unidos. Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia, el mismo lugar donde hace tantos años trabajé como misionero. Volver ahora con esta misión, es un… pic.twitter.com/zFljymsu71 — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) November 12, 2025

¿Quién es Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Chile?