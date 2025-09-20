Habla alcalde de Vichuquén tras detención por conducir en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie…”

La tarde del viernes, al jefe comunal se le practicó un alcotest que arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

La tarde de este sábado, el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), habló por primera vez tras su detención por conducir en estado de ebriedad.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando Carabineros recibió un aviso sobre un vehículo que circulaba a alta velocidad y adelantaba imprudentemente a otros automóviles.

El conductor intentó evadir un control policial en el retén La Huerta, pero fue detenido en la zona de La Cuesta Colorada, en Hualañé, y se le practicó un alcotest que arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

Entonces, se confirmó que el sujeto correspondía alcalde Rivera, quien finalmente fue formalizado por conducir bajo la influencia del alcohol. Se le retiró la licencia y se le impuso arraigo, entre otras medidas.

¿Qué dijo el alcalde de Vichuquén?

En sus redes sociales, el jefe comunal se refirió al hecho, señalando en primer lugar que “errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”.

“No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné (…). No me arranqué, asumí el error como corresponde. Estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho”.