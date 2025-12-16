Gustavo Petro reitera críticas a Kast y lo califica de “nazi”, pese a nota de protesta enviada por Gobierno

En su publicación, el mandatario colombiano señaló que lo que ganó en Chile es la extrema derecha y acusó a Kast de recurrir al miedo y a la violencia como herramienta política.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar controversia al calificar al Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, como “nazi” y criticarle en redes sociales.

Esto, a pesar de que el Gobierno le había enviado una carta de protesta por sus declaraciones posteriores a la elección presidencial del domingo.

En un mensaje publicado en X, Petro sostuvo que “lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo.

“Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan”.

“Aprendieron de Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea”, puntualizó.