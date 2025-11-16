Gustavo Gatica tras votar: “Jeannette (Jara) propone una mejor calidad de vida y la derecha solo retrocesos”

El candidato a diputado, quien sufragó utilizando el sistema Braille, afirmó que realizó su voto “con la convicción de que Chile merece un futuro más justo y digno”.

Tras emitir su voto este domingo en la Escuela Marcos Goycoolea Cortés, el candidato a diputado Gustavo Gatica centró su mensaje en el sentido de propósito que —según dijo— guía su campaña y en el llamado a una participación tranquila y consciente en estas elecciones.

El candidato independiente por el Distrito 8 subrayó que espera una jornada marcada por la calma y la esperanza: “Espero que todas y todos puedan participar con tranquilidad”.

Más allá del resultado electoral, insistió en que su compromiso con las comunidades que busca representar se mantiene intacto.

“Jeannette propone futuro, certeza, una mejor calidad de vida”

El aspirante a la Cámara Baja también enmarcó la elección dentro de una disputa entre proyectos de país.

Señaló que la izquierda propone “futuro, certeza y una mejor calidad de vida”, diferenciándolo —dijo— de los “retrocesos” que atribuye a la derecha.

“Por un lado, Jeannette propone futuro, certeza, una mejor calidad de vida para las personas y la derecha está proponiendo solo retrocesos. Los invito a votar en conciencia (…). Tenemos la oportunidad de hacer los cambios que Chile necesita junto a Jeannette Jara y un Parlamento para Jeannette Jara”, puntualizó.