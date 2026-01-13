Gustavo Gatica tras absolución de Claudio Crespo: “Vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia”

El diputado electo cuestionó duramente la decisión del juzgado. "¿Por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel?", sostuvo.

El diputado electo Gustavo Gatica se refirió a la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de disparar los perdigones que lo dejaron ciego en 2019.

La jueza Cristina Cabello señaló, entre otros argumentos, que Gatica tenía piedras en sus manos y que la escopeta es un elemento validado para la defensa, además del uso de “fuerza gradual”.

¿Qué dijo Gustavo Gatica tras la absolución de Claudio Crespo?

Tras la audiencia, Gatica partió agradeciendo el apoyo que se le ha dado. “Algo que me ha sostenido emocionalmente durante todos estos años es el cariño de las personas, de mi familia que está aquí”.

En esta línea, dijo no estar satisfecho con el resultado, aunque agregó que “algo tranquiliza mi corazón y es que hoy en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso me tranquiliza demasiado (…), no quería morirme en una década más sin saber quién me disparó”.

“Ahora cabe cuestionarnos por qué una persona que le quita la visión a otra no es condenada. Eso lo podemos cuestionar hoy y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Esa es una conversación que tendremos más adelante en el futuro congreso”, agregó.

Recalcó que “hay cosas que cambiar; ¿por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel? Eso tenemos que cambiarlo. Lo último que les quiero decir es que voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia“.

“Es relevante por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no queden impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes. Conversaremos con los abogados sobre la nulidad del juicio y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo haremos“, cerró.