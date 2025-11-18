País Elecciones 2025

¿Guiño de Jara a Parisi?: Candidata incorporará devolución de IVA a medicamentos y límite de $5 millones a sueldos de funcionarios políticos

Por CNN Chile

18.11.2025 / 10:13

{alt}

El asesor económico del equipo de Jeannette Jara, Nicolás Bohme, además aseguró que en programa de Pariso hubo un trabajo "bien detallado para buscar elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas".

A menos de 48 horas del conteo de votos de las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, se han dado a conocer nuevos antecedentes de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, entre José Antonio Kast (Republicano) y Jeannete Jara (Partido Comunista).

Esto, luego que el asesor económico de Jara, Nicolás Bohme, señalara en Radio Infinita que están diseñando la incorporación al programa de gobierno de dos propuestas presentadas en primera vuelta por el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi.

“Si uno mira el programa de Franco Parisi, va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”, comenzó señalando.

Del mismo modo, aseguró que “nosotros lo que vamos a recoger -por supuesto, estamos estudiando los detalles, hemos pasado algo más de 24 horas, haciendo los cálculos pertinentes- es una devolución al IVA a los medicamentos, que era una de las ideas del programa de Franco Parisi y que nos parece, la verdad, del todo pertinente“.

“También del programa de Franco Parisi hay varios temas que vienen relacionados con modernización del Estado, con eficiencia y, en particular, también una señal bien importante que nosotros vamos a acoger, que es limitar los sueldos de los funcionarios políticos del gobierno a cinco millones, sin excepciones”, acotó.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Mundo ¿Qué es Cloudfare? Fallo de proveedor web que paralizó a la web con la caída de X y otros importantes sitios
Sophie Grégoire rompe el silencio: Su vida tras el divorcio de Trudeau y el romance con Katy Perry
Confirman segunda muerte de excursionista en Torres del Paine: Equipos de emergencia continúan búsqueda de siete turistas
Tras record histórico post elecciones: IPSA cae más de 1% en medio de marcada incertidumbre de mercados
Se reúnen equipos económicos de Kast y Matthei de cara a la segunda vuelta: Ignacio Briones se restó del encuentro
Mira el primer tráiler de "The Beatles Anthology": Disney+ promete material remasterizado y capítulo inédito