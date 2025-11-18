¿Guiño de Jara a Parisi?: Candidata incorporará devolución de IVA a medicamentos y límite de $5 millones a sueldos de funcionarios políticos

El asesor económico del equipo de Jeannette Jara, Nicolás Bohme, además aseguró que en programa de Pariso hubo un trabajo "bien detallado para buscar elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas".

A menos de 48 horas del conteo de votos de las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, se han dado a conocer nuevos antecedentes de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, entre José Antonio Kast (Republicano) y Jeannete Jara (Partido Comunista).

Esto, luego que el asesor económico de Jara, Nicolás Bohme, señalara en Radio Infinita que están diseñando la incorporación al programa de gobierno de dos propuestas presentadas en primera vuelta por el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi.

“Si uno mira el programa de Franco Parisi, va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”, comenzó señalando.

Del mismo modo, aseguró que “nosotros lo que vamos a recoger -por supuesto, estamos estudiando los detalles, hemos pasado algo más de 24 horas, haciendo los cálculos pertinentes- es una devolución al IVA a los medicamentos, que era una de las ideas del programa de Franco Parisi y que nos parece, la verdad, del todo pertinente“.

“También del programa de Franco Parisi hay varios temas que vienen relacionados con modernización del Estado, con eficiencia y, en particular, también una señal bien importante que nosotros vamos a acoger, que es limitar los sueldos de los funcionarios políticos del gobierno a cinco millones, sin excepciones”, acotó.