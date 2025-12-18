GuauFest confirma nueva fecha para marzo 2026 y anuncia eventos en La Serena y Viña del Mar

Tras la suspensión obligada por el pronóstico de tormentas, el primer parque de diversiones para perros en Chile se realizará el 21 y 22 de marzo en el Parque Padre Hurtado. La organización también confirmó su expansión a regiones para el próximo año.

La organización de GuauFest, el primer parque de diversiones para perros en Chile y Latinoamérica, anunció oficialmente la reprogramación de su evento tras la suspensión por las fuertes lluvias pronosticadas a principios de diciembre. La esperada cita canina se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de marzo de 2026, manteniendo su ubicación en el sector Playa Anakena del Parque Padre Hurtado (Las Condes).

La decisión de trasladar el evento a marzo responde a la necesidad de garantizar una experiencia segura y óptima. Según informaron los organizadores, la nueva fecha permite evitar las altas temperaturas de enero y febrero —meses en los que muchas mascotas salen de vacaciones— y asegurar la disponibilidad del recinto para desplegar los 32.000 metros cuadrados de atracciones, que incluyen piletas, zonas de agilidad, desafíos sensoriales y áreas de descanso.

Expansión a regiones y validez de tickets El fenómeno de GuauFest no se limitará a la Región Metropolitana. Tras el alto interés del público, se confirmaron dos nuevas ediciones para 2026: una en La Serena durante el primer semestre y otra en Viña del Mar para la segunda mitad del año.

El evento cuenta con el patrocinio del Gobierno de Santiago y su programa “Mascotas en Buenas Manos”, además de la participación de fundaciones como Huellas Unidas y Derecho y Defensa Animal.

Para quienes ya adquirieron sus entradas, estas serán automáticamente válidas para la nueva fecha de marzo. Aquellos usuarios que requieran la devolución del dinero podrán gestionarla directamente a través de la plataforma PuntoTicket.