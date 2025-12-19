País torres del paine

Guardaparques de Torres del Paine inician paro: Acusan falta de protocolos

Como parte de la movilización no están vendiendo entradas ni atendiendo a público.

Guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine iniciaron una movilización luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aprobara la reapertura del circuito “O”.

La paralización incluye la paralización de las labores en las porterías, además de en las rutas vehiculares y de montaña, detallaron los guardaparques en un comunicado.

Cabe recordar que en dicha zona del parque cinco turistas fallecieron el pasado 17 de noviembre luego de ser sorprendidos en la ruta por una tormenta de viento blanco.

Respecto a los motivos del paro, detallaron que uno es la falta de un protocolo de seguridad “para habilitar de forma óptima el Circuito Macizo Paine y que su operatividad no signifique solo agregar funciones administrativas extras a los guardaparques”.

“Se les ha pedido los protocolos de seguridad (…). Hasta ahora no nos han transparentado nada; eso habla de un problema estructural de fondo“, sostuvo Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, según El Mercurio.

También apuntaron a una “falta de respuestas oportunas y satisfactorias por parte de las jefaturas de Conaf”, mencionando, además de los protocolos, aspectos como vestuario inadecuado, déficit de personal, presupuesto reducido y estancado.

