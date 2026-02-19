Grúa cae al Lago Llanquihue en Puerto Varas: Alcalde confirmó que no hay lesionados
Por Miguel Buksdorf
19.02.2026 / 18:41
Compartir
La estructura mantiene cortado el tránsito en el sector Costanera entre Punta de Diamante y Antonio Varas.
Durante la tarde de este jueves, una grúa cayó en la vía pública en la comuna de Puerto Varas. La estructura quedó desprendida entre la calle, la playa y una parte de esta cayó en el Lago Llanquihue.
El alcalde de la comuna, Tomás Garate, informó a través de las redes sociales que no se registraron personas heridas e hizo un llamado a la calma. Asimismo, señaló que ya se habían anticipado a la caída de la grúa y prepararon un cordón de seguridad para evitar que hubiera lesionados.
El accidente ocurrió en el sector de la Costanera entre Punta de Diamante y Antonio Varas, lo que mantiene cortado el tránsito en el lugar.
El máximo galardón del Festival de Viña del Mar, confeccionado con cromo, rodio y 85 cristales Swarovski, reconoce trayectorias excepcionales y un vínculo profundo con la Quinta Vergara. Solo cinco artistas lo recibieron desde su creación.