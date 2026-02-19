País puerto varas

Grúa cae al Lago Llanquihue en Puerto Varas: Alcalde confirmó que no hay lesionados

Por Miguel Buksdorf

19.02.2026 / 18:41

La estructura mantiene cortado el tránsito en el sector Costanera entre Punta de Diamante y Antonio Varas.

Durante la tarde de este jueves, una grúa cayó en la vía pública en la comuna de Puerto Varas. La estructura quedó desprendida entre la calle, la playa y una parte de esta cayó en el Lago Llanquihue.

El alcalde de la comuna, Tomás Garate, informó a través de las redes sociales que no se registraron personas heridas e hizo un llamado a la calma. Asimismo, señaló que ya se habían anticipado a la caída de la grúa y prepararon un cordón de seguridad para evitar que hubiera lesionados.

El accidente ocurrió en el sector de la Costanera entre Punta de Diamante y Antonio Varas, lo que mantiene cortado el tránsito en el lugar.

Revisa las palabras del alcalde de Puerto Varas:

