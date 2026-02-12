Grenergy cierra financiación por US$355 millones para expandir su plataforma de baterías en Chile

El acuerdo con BNP Paribas, Santander y Rabobank permitirá hibridar plantas solares en operación y construir un nuevo proyecto, consolidando el modelo Oasis en el país.

La española Grenergy aseguró una financiación senior sin recurso por 355 millones de dólares para el desarrollo de su plataforma Central Oasis en Chile.

La operación, suscrita con BNP Paribas como banco coordinador junto a Santander y Rabobank, refinanciará e hibridará las plantas solares Gran Teno (241 MW) y Tamango (49 MW), ambas en operación, y financiará la construcción del proyecto híbrido Planchón (108 MW).

En conjunto, suman 398 MW solares y 1,4 GWh de almacenamiento.

El modelo Oasis se expande

Central Oasis proyecta alcanzar 1,1 GW solares y 4 GWh de baterías hacia 2027, replicando el exitoso esquema de hibridación de Oasis de Atacama.

Con esta transacción, Grenergy roza los US$1.600 millones en financiamiento sin recurso para sus plataformas en Chile. El CEO, David Ruiz de Andrés, destacó que la operación “confirma la capacidad de ejecución” de la compañía.

El modelo ya se extrapola a España, con el proyecto Escuderos (200 MW solares y 704 MWh) y la plataforma Greenbox de baterías stand-alone.