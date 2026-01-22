Greenpeace urge aprobar nueva Ley de Incendios: “No podemos esperar que el fuego vuelva a arrasar con todo”

La ONG lanzó la campaña ciudadana #ChileSinCenizas para recoger firmas y buscar presionar al Senado.

(EFE) – Este miércoles, Greenpeace pidió al Senado que apruebe “con urgencia” el proyecto de Ley de Prevención de Incendios, cuya tramitación lleva casi dos años suspendida y que representa un “avance fundamental” para evitar desastres como el que se vive en la zona centro-sur del país.

“No podemos esperar a que el fuego vuelva a arrasar con todo para que nuestras autoridades reaccionen”, indicó en un comunicado la vocera de la organización, Silvana Espinosa.

La ONG internacional lanzó la campaña ciudadana #ChileSinCenizas para recoger firmas y buscar presionar al Senado.

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno de Gabriel Boric en octubre de 2023, incluye planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes no realicen labores preventivas, y limita el cambio de uso de suelos afectados por incendios.

La iniciativa legislativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y desde entonces se encuentra estancada en el Senado.

“Cuesta entender la demora del Senado para avanzar proactivamente en esta discusión. Recién hoy, luego de una enorme presión ciudadana, la Comisión de Hacienda se reunió a votar parte del proyecto, aunque todavía quedan materias por resolver”, agregó Silvana.