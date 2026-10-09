Greenpeace apunta a falta de prevención tras aluvión en Las Condes: Afirman que obras comprometidas en quebradas no estaban ejecutadas

Tras el aluvión ocurrido durante la jornada del jueves en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

La experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, Silvana Espinosa, emitió una declaración pública en la que cuestionó la gestión frente a los eventos extremos y denunció el retraso en medidas de mitigación que habían sido comprometidas con anterioridad en la zona precordillerana.

A través del pronunciamiento, la ONG apuntó a que lo ocurrido en el sector oriente no puede analizarse únicamente como un fenómeno meteorológico aislado, sino como una muestra de la falta de planificación urbana y adaptación ante el cambio climático.

Antecedentes de riesgo

Espinosa remarcó que el sector afectado ya presentaba vulnerabilidades conocidas producto de eventos recientes, como incendios forestales y un aluvión registrado en enero pasado.

“Esta situación es especialmente preocupante porque existían antecedentes concretos del riesgo. Sin ir más lejos, entre diciembre y enero, un incendio forestal consumió cerca de mil hectáreas de vegetación en el sector y, tras un primer aluvión registrado en enero de este año, se anunció la instalación de barreras de contención en las quebradas. Sin embargo, al momento de esta nueva emergencia, esas obras todavía no estaban ejecutadas“.

En esa línea, advirtió que la intensidad de eventos asociados al fenómeno de El Niño pone a “prueba la capacidad de nuestros territorios para enfrentarlos“.

“La magnitud de los daños provocados por una lluvia o un incendio también está determinada por la degradación de los ecosistemas, la ocupación de zonas de riesgo, la falta de planificación territorial y las medidas de prevención que no se implementaron oportunamente”, agregó.

Afirmando que “por eso, frente a cada emergencia debemos preguntarnos no solo qué ocurrió, sino qué se hizo para anticiparlo y cuánto de ese daño pudo haberse evitado“.