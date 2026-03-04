“Grave retroceso” e “impunidad”: PC y FA critican proyecto que podría conmutar penas a condenados por violaciones a los derechos humanos

El Partido Comunista y el Frente Amplio expresaron su rechazo a la aprobación en general del proyecto de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.

Durante este miércoles, el Senado aprobó en general, por 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que busca un cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.

Tras el debate, el oficialismo expresó sus reparos contra la iniciativa.

El Partido Comunista (PC) calificó el proyecto como un “grave retroceso para Chile” y el senador de la misma colectividad, Daniel Núñez, lo tildó de “aberrante”.

“Nadie ni nada puede estar por sobre la ley: agresores sexuales, abusadores y violadores de derechos humanos no pueden ni deben estar libres. Lo aprobado en el Senado significa un grave retroceso para Chile y un agravio a las víctimas”, comunicaron.

Por su parte, la timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, complementó: “Es un retroceso grave que hiere a las víctimas y debilita nuestra democracia. La justicia y la reparación son mínimos civilizatorios”.

Mientras que el diputado Diego Ibáñez (FA) afirmó que el proyecto “es impunidad”.

“El Senado dio un paso peligroso: abre la puerta para que 370 condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan sus condenas en casa. Eso no es humanidad, es volver a abrir heridas, es dolor, es impunidad”, sostuvo.

Asimismo, la jefa de bancada del FA, Lorena Fries, enfatizó en la situación de los condenados de Punta Peuco: “No puede haber beneficios carcelarios para violadores de DD.HH. No dejemos que nos engañen: el verdadero propósito de este proyecto, aprobado hoy en el Senado, es mandar a la casa a los criminales de Punta Peuco”.