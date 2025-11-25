Grave accidente genera corte total en Ruta 5 Norte a la altura de Conchalí: Podría durar horas
Por CNN Chile
25.11.2025 / 16:47
Una colisión de alta energía entre un camión y vehículos menores mantiene la principal autopista del país completamente bloqueada, con desvíos que generan congestión en el norte de Santiago.
Un violento accidente de tránsito provocó el cierre total de la Ruta 5 Norte en el kilómetro 8, sector Pasarela El Trabajo de Conchalí, tras una colisión de alta energía que involucró a un camión y al menos dos vehículos menores.
El impacto, calificado por fuentes policiales como “de gran magnitud”, activó un amplio operativo de rescate con equipos de emergencia, ambulancias del SAMU y personal de Carabineros trabajando en el lugar.
Operativo de emergencia
El tránsito fue suspendido cerca de las 15:30 horas, desviando el flujo vehicular por la salida Zapadores, lo que generó alta congestión en el eje norte capitalino. Transporte Informa confirmó que el corte total seguirá vigente por varias horas debido a las diligencias de la SIAT de Carabineros, unidad especializada que investiga las causas del choque.
Según reportó Radio ADN, las autoridades recomiendan a los conductores evitar el sector y utilizar vías alternativas como Avenida Independencia, Recoleta o Autopista Central, sin que exista aún una hora estimada para la reapertura de la principal autopista del país.