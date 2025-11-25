Grave accidente genera corte total en Ruta 5 Norte a la altura de Conchalí: Podría durar horas

Un violento accidente de tránsito provocó el cierre total de la Ruta 5 Norte en el kilómetro 8, sector Pasarela El Trabajo de Conchalí, tras una colisión de alta energía que involucró a un camión y al menos dos vehículos menores.

El impacto, calificado por fuentes policiales como “de gran magnitud”, activó un amplio operativo de rescate con equipos de emergencia, ambulancias del SAMU y personal de Carabineros trabajando en el lugar.

Operativo de emergencia

El tránsito fue suspendido cerca de las 15:30 horas, desviando el flujo vehicular por la salida Zapadores, lo que generó alta congestión en el eje norte capitalino. Transporte Informa confirmó que el corte total seguirá vigente por varias horas debido a las diligencias de la SIAT de Carabineros, unidad especializada que investiga las causas del choque.

🔴Máxima precaucion por CORTE DE RUTA en Ruta 5 al norte Km 8 sector Pasarela El Trabajo en Conchalí por colisión de camión y vehículos menores ,equipos de emergencia de autopista y ambulancias Samu e en el lugar @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/MFCaFIyLSS — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) November 25, 2025

Según reportó Radio ADN, las autoridades recomiendan a los conductores evitar el sector y utilizar vías alternativas como Avenida Independencia, Recoleta o Autopista Central, sin que exista aún una hora estimada para la reapertura de la principal autopista del país.