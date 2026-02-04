Grau y Quiroz sostuvieron la primera bilateral por traspaso de Hacienda

"Lo mejor de nuestras tradiciones republicanas" fue parte de lo que destacó el futuro secretario de Estado al término de esta, la primera reunión para facilitar el traspaso.

Este miércoles continuaron las reuniones bilaterales entre los ministros actuales y quienes les sucederán desde el 11 de marzo, siendo esta la oportunidad de Hacienda.

Por ello, el ministro Nicolás Grau recibió a Jorge Quiroz para iniciar el traspaso de la cartera en una instancia que duró cerca de dos horas.

El encuentro ocurría en medio de las críticas cruzadas luego que Quiroz, la carta de José Antonio Kast para este ministerio, hablara de una “emergencia económica” con cuestionamientos al tratamiento fiscal que dejaba la administración actual.

Si bien no hubo espacio para preguntas de la prensa tras la reunión, ambos expresaron algunas palabras sobre las sensaciones con que quedaban luego de la primera de, según señalaron, varias más.

Por un lado, Grau aseguró que la instancia era una muestra de lo importante que es dar continuidad al funcionamiento estatal. “Lo que nos ha pedido el Presidente Boric es que este sea un traspaso impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante al país”, dijo el secretario de Estado.

En ese sentido afirmó que estará a disposición del futuro ministro y sus equipos para entregar la información que requieran.

En tanto, Quiroz señaló que esta primera “de una serie” de reuniones dan cuenta de “lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca, en este caso, facilitar la transición resguardando la continuidad del funcionamiento del Estado”.

De esta manera se espera que los equipos del ministerio y de quien asumirá desde marzo en dicha repartición continúen reuniéndose durante febrero.