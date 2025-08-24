Grau asegura que la responsabilidad fiscal será el “eje central” de su gestión en Hacienda

El nuevo ministro destacó que el compromiso con un presupuesto responsable y la reducción del déficit estructural son pilares fundamentales del gobierno, al tiempo que enumeró los avances legislativos alcanzados mediante acuerdos con el Congreso.

En una de las primeras entrevistas como titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Grau delineó los principios que regirán su gestión, enfatizando una estricta responsabilidad fiscal y la continuidad del programa económico del gobierno.

El ministro, quien asumió tras el reciente cambio de gabinete, concedió una entrevista a Mesa Central de Canal 13 donde abordó los desafíos inmediatos y defendió los logros de su antecesor.

Grau fue enfático al señalar que la disciplina fiscal es una política de Estado. “La condición principal a la hora de definir la ley del presupuesto es que actúe de manera responsable en materia fiscal”, afirmó, recalcando que el gobierno mantendría la trayectoria de reducción del déficit estructural para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.

Este lineamiento, según el secretario de Estado, cuenta con el respaldo total del Presidente de la República.

Avances legislativos y diálogo con el Congreso

El nuevo ministro destacó la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos en un Parlamento fragmentado. Enumeró como hitos clave la aprobación de la ley de pesca, que beneficia al sector artesanal sin perjudicar al industrial, y la reforma de permisos, que modificó 46 leyes para agilizar los tiempos de inversión.

“El Congreso en ningún lugar podría haber demostrado aprobando leyes en todos los aspectos”, sostuvo Grau, valorando el diálogo con los distintos actores políticos.

Respecto a los desafíos venideros, Grau identificó como prioritarios la ley de salud universal y el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, que busca eliminar la deuda de miles de exestudiantes.

Reconoció la necesidad de acelerar la creación de empleo y manifestó su intención de “rellenar de energía” las gestiones del Ministerio de Economía para impulsar la inversión.

Frente a las críticas de la oposición, el ministro optó por contrastarlas con los logros concretos en política pública. Afirmó que su foco estará en mejorar la calidad de vida de las personas y en mantener los acuerdos que permitan el desarrollo económico del país, cerrando una entrevista que marcó el tono técnico y dialogante de su futura gestión.