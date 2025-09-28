Grau anuncia reforma al sistema de empleo público antes del término del Gobierno

El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que antes que termine la administración actual presentarán un proyecto que, según dijo, aún trabajan con los entes involucrados.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que antes que termine la administración del Presidente Gabriel Boric presentarán una reforma al sistema de empleo público.

“Nosotros vamos a presentar una reforma al empleo público, de hecho, durante esta administración. Eso es lo que estamos trabajando con las asociaciones de empleados públicos”, afirmó el secretario de Estado a TVN.

Las declaraciones de Grau vinieron tras la consulta sobre el debate que a nivel de elección presidencial se está dando, con diversas propuestas que apuntan a “reducir el Estado”.

Sin embargo, de momento no entregó respuesta sobre si está o no considerado el reducir personal del aparato estatal, pues es algo que aún están trabajando con los organismos implicados.

“Es una característica fundamental de nuestro Gobierno: vamos a conversar ese cambio con los involucrados”, agregó, comentando que la vía de reducir “no es cómo podemos hacer un Estado más eficiente”.