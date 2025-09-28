País gobierno

Grau anuncia reforma al sistema de empleo público antes del término del Gobierno

Por CNN Chile

28.09.2025 / 12:29

{alt}

El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que antes que termine la administración actual presentarán un proyecto que, según dijo, aún trabajan con los entes involucrados.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que antes que termine la administración del Presidente Gabriel Boric presentarán una reforma al sistema de empleo público.

“Nosotros vamos a presentar una reforma al empleo público, de hecho, durante esta administración. Eso es lo que estamos trabajando con las asociaciones de empleados públicos”, afirmó el secretario de Estado a TVN.

Las declaraciones de Grau vinieron tras la consulta sobre el debate que a nivel de elección presidencial se está dando, con diversas propuestas que apuntan a “reducir el Estado”.

Sin embargo, de momento no entregó respuesta sobre si está o no considerado el reducir personal del aparato estatal, pues es algo que aún están trabajando con los organismos implicados.

“Es una característica fundamental de nuestro Gobierno: vamos a conversar ese cambio con los involucrados”, agregó, comentando que la vía de reducir “no es cómo podemos hacer un Estado más eficiente”.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

Mundo ¿Recuerdas "Tekken", el clásico de los videojuegos de los años 90? En Pakistán, es un boleto a la fama y la fortuna
🔴 Tiroteo en una iglesia en Michigan deja múltiples heridos: La policía asegura que recinto está en llamas
Cómo la presión de los consumidores venció la campaña de presión de Trump contra Jimmy Kimmel
Manifestación en apoyo a actor y político indio terminó en tragedia: Al menos 40 muertos
“Llegó cerca”: Boric cuenta que intentó imitar el icónico penal de Matías Fernández en la Copa América
AliExpress, Shein y Amazon deberán pagar IVA en Chile desde el 25 de octubre: ¿Cómo afecta a consumidores y empresas locales?