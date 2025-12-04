Google: Estos fueron los temas más buscados en Chile este 2025

La tecnológica reveló sus tradicionales recuentos de fin de año. Revisa lo más buscado en el país.

Llegó fin de año, por lo que Google liberó su tradicional recuento anual y reveló cuáles fueron los temas que marcaron las búsquedas de los chilenos durante 2025.

De acuerdo con la compañía, el listado corresponde a “las búsquedas que experimentaron los mayores peaks de tráfico durante un período sostenido en 2025 en comparación con 2024”.

La primera posición fue para el Mundial de Clubes, impulsado por el nuevo formato del torneo y el seguimiento a los equipos latinoamericanos. En segundo lugar, apareció el Mundial Sub 20.

El tercer puesto fue para la plataforma Wplace y, más abajo, el término corte de luz se posicionó debido a las interrupciones del suministro eléctrico que afectaron distintas zonas del país.

El fútbol volvió a aparecer en el quinto lugar con el Real Betis, siendo seguido por Irán, que figuró entre los temas más buscados debido a los episodios de tensión política y cobertura global.

En séptimo lugar, el actor Héctor Noguera concentró un alto nivel de interés tras su fallecimiento, mientras que en octavo aparece el iPhone 17, que acaparó búsquedas relacionadas con su lanzamiento.

Finalmente, el músico Ozzy Osbourne y el Papa Francisco cerraron el listado, en ambos casos debido a sus fallecimientos. El artista falleció en el mes de julio, mientras que el sumo pontífice en abril.

Las personas más buscadas en Google este 2025 en Chile