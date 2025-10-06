“Tengamos atención a estos chantas”: Winter responde a Squella por dichos sobre contrataciones en este Gobierno

Luego que el presidente del Partido Republicano hablara sobre un posible recorte sobre los "100 mil funcionarios nuevos" que habría contratado el gobierno de Gabriel Boric, el diputado frenteamplista contestó señalando que dicha cifra es "inventada". Todo esto en medio del debate sobre recortes fiscales.

El debate sobre concretar recortes en distintas reparticiones del Estado para así hacerlo más eficiente ha cruzado la carrera presidencial y el debate parlamentario, enmarcardo por el Presupuesto 2026. Dicha discusión tomó otros ribetes luego de la cadena nacional del Presidente Gabriel Boric, quien -sin mencionarlo- criticó la propuesta de José Antonio Kast en la materia.

La discusión ha continuado con dimes y diretes entre personeros del Partido Republicano y el Gobierno, desde donde cuestionan principalmente que no se explicite por parte de la candidatura de Kast dónde realizaría los recortes que pretende hacer, pues a juicio del Ejecutivo y otros expertos sí o sí habría que disminuir beneficios sociales para alcanzar los montos que promete.

En ese debate el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó en Mesa Central que un gran recorte fiscal puede venir de “los 100 mil funcionarios adicionales que entraron entre 2022 al 2024”, quienes serían “en gran medida funcionarios políticos”.

“Cuando alguien dice ‘este gobierno ha contratado a 100 mil nuevos funcionarios públicos’ está deliberadamente mintiendo o es tan malo para las matemáticas que no tiene la capacidad de dedicarse a la política”, respondió esta jornada el ex candidato presidencial, Gonzalo Winter.

En ese sentido, según el diputado frenteamplista la cifra más certera en cuanto a contrataciones de funcionarios públicos arrojaría unos 26 mil empleados. En este grupo, asegura Winter, entran los traspasos desde municipios a los SLEP y también quienes Contraloría dictamina contratar por cumplir tareas permanentes y estar bajo honorarios.

“Ayer se fueron al chancho y el señor Squella, presidente del Partido Republicano, dijo que eran 100 mil funcionarios, cifra que es inventada, pero además dijo que eran prescindibles. Estamos hablando de escuelas completas, de hospitales completos. (…) Quiero que tengamos atención a estos chantas que están inventando números y alterando el debate público chileno y nos tienen todo el día debatiendo cosas que son falsas”, agregó el parlamentario.