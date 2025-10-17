Gonzalo Winter afirma que fue “un error” la acusación constitucional contra Sebastián Piñera

En concreto, Winter abordó lo que fue la Acusación Constitucional en contra del expresidente Sebastián Piñera, que buscó sacarlo del poder por vía Congreso.

A seis años del estallido social de 2019, el diputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, realizó una autocrítica a raíz de lo que fue la búsqueda de responsabilidades políticas por dicha situación.

“Hoy día yo creo que fue un error”, afirmó Winter en el pódcast Discrepemos.

El legislador también abordó los costos personales que le tocó por apoyar el proceso constituyente y criticó al Partido comunista “del 2020” por sus posturas en el marco de la Convención Constitucional.