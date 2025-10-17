País gonzalo winter

Gonzalo Winter afirma que fue “un error” la acusación constitucional contra Sebastián Piñera

Por CNN Chile

17.10.2025 / 15:41

{alt}

En concreto, Winter abordó lo que fue la Acusación Constitucional en contra del expresidente Sebastián Piñera, que buscó sacarlo del poder por vía Congreso. 

A seis años del estallido social de 2019, el diputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, realizó una autocrítica a raíz de lo que fue la búsqueda de responsabilidades políticas por dicha situación.

En concreto, Winter abordó lo que fue la Acusación Constitucional en contra del expresidente Sebastián Piñera, que buscó sacarlo del poder por vía Congreso.

“Hoy día yo creo que fue un error”, afirmó Winter en el pódcast Discrepemos.

El legislador también abordó los costos personales que le tocó por apoyar el proceso constituyente y criticó al Partido comunista “del 2020” por sus posturas en el marco de la Convención Constitucional.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País ISP ordena retiro del mercado de 10 esmaltes de uñas por contener ingrediente prohibido en productos cosméticos
"Hablar puede salvarte la vida": La joven que se viralizó tras pararse con un cartel en el Metro para prevenir el suicidio
Gonzalo Winter afirma que fue "un error" la acusación constitucional contra Sebastián Piñera
La Marina de EE.UU. mantiene detenidos a dos sobrevivientes del ataque contra presunto barco narcotraficante en el Caribe
Municipalidad de Coyhaique decreta duelo comunal tras muerte de piloto de la FACh en accidente en helicóptero
El papa León XIV canonizará a los primeros santos venezolanos en una ceremonia histórica en el Vaticano