“Se ha dado un golpe profundo a la corrupción”: Detienen a 12 gendarmes por vínculos con el narcotráfico

Durante el operativo también se incautaron sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas y vehículos.

Doce gendarmes fueron detenidos por su vínculo con delitos de tráfico, cohecho y lavado de dinero.

Tras un año de investigación, y en un operativo coordinado entre PDI, la Fiscalía Regional de Tarapacá y Gendarmería, la madrugada de este miércoles se llevó a cabo un operativo simultáneo en las regiones de Tarapacá, La Araucanía, Coquimbo y Biobío.

En el procedimiento se logró la detención de 19 personas, 12 gendarmes y 7 civiles, además de la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas y vehículos.

“Hoy, desde Tarapacá, se ha dado un golpe profundo a la corrupción y al crimen organizado que acechan a Gendarmería de Chile. Esto es el fruto de una investigación larga, compleja, que ha utilizado todos los elementos a disposición y también que ha contado con la colaboración activa de Gendarmería. Aquí nosotros vamos a ser duros contra la corrupción, tolerancia cero con los corruptos que enlodan a la institución de Gendarmería y también vamos a limpiar de malos elementos a Gendarmería de Chile”, destacó el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, afirmó: “Estamos efectuando día a día una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución, estamos con eso de paso protegiendo y cuidando a los buenos elementos que son los que predominan a lo largo y ancho del territorio nacional”.

La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, dijo que los 19 sujetos pasarán a control de detención por los delitos mencionados y que se pedirá su prisión preventiva.

Además, detalló que los aprehendidos “son una agrupación en sí misma, trabajan coordinados con algunos que tenían un mayor control en la comisión de estos ilícitos y en general con familiares o conocidos para triangular las platas y así evitar que fueran sorprendidos en forma más inmediata. Estamos nuevamente dando un golpe en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción”.

Gendarmería inició un sumario administrativo debido a la situación, junto con la tramitación del retiro temporal no voluntario de los gendarmes involucrados, para su baja de la institución.