Golpe al crimen organizado: Incautan 475 toneladas de precursores químicos en puertos de Arica e Iquique

Los resultados fueron presentados en una jornada operativa del Ministerio Público que reunió a diversas instituciones para fortalecer la coordinación interagencial y enfrentar el tráfico ilícito portuario de drogas y sustancias químicas, clave para la persecución penal en el norte del país.

La Fiscalía de Arica informó la incautación de 475 toneladas de precursores químicos en los puertos de Arica e Iquique durante 2025, como parte de una estrategia investigativa enfocada en el combate al crimen organizado transnacional en el norte de Chile.

Las cifras fueron presentadas en una jornada operativa organizada por el Ministerio Público, que reunió a distintas instituciones públicas y unidades especializadas de las policías para analizar el fenómeno del tráfico ilícito portuario de drogas y sustancias químicas utilizadas en su fabricación.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación interagencial y mejorar las capacidades de detección y persecución penal en zonas estratégicas.

Según detalló el fiscal Bruno Hernández, de la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica, los decomisos corresponden a 453 toneladas de carbonato de sodio y 22 toneladas de acetato de etilo, sustancias detectadas en cargas que transitaban por ambos puertos durante el presente año.

La actividad fue inaugurada por el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, quien abordó los principales desafíos que enfrenta el país frente al uso de infraestructuras portuarias por redes criminales.

Desde la Fiscalía destacaron que el análisis criminal, el perfilamiento de cargas y el trabajo coordinado entre organismos como Aduanas, DIPOLMAR y el Servicio de Salud han sido claves para el éxito de estas operaciones.

En ese contexto, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, expuso los desafíos específicos que enfrenta la región de Tarapacá frente al tráfico ilícito de drogas y precursores.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de instancias permiten reforzar la cooperación institucional y avanzar en un modelo de persecución penal más eficaz, con el objetivo de proteger los puertos del norte del país y reducir el impacto del crimen organizado en la seguridad nacional.