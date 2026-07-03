Golpe a Sebastián Dávalos: Tribunal rechaza su demanda civil contra empresario en la que pedía más de $680 millones

El Segundo Juzgado Civil de Rancagua rechazó una demanda de indemnización de perjuicios por abuso del derecho presentada por Sebastián Dávalos Bachelet contra el empresario Gonzalo Vial Concha y la sociedad Inversiones Graneles del Sur.

Según lo informado por Diario Financiero, en el fallo emitido el pasado 27 de junio, el tribunal desestimó la acción con la que el exdirector sociocultural de la Presidencia exigía más de $ 680 millones, acusando daños morales y económicos derivados de una querella por estafa en el marco del caso Caval.

El juez Cristián Fernández determinó en la resolución que la querella penal interpuesta por la firma en 2016 se dirigió “en contra de todas aquellas personas que resulten responsables”, sin mencionar nominalmente al hijo de la exmandataria Michelle Bachelet como presunto autor.

El dictamen resolvió que la empresa cumplió con el deber de cuidado y no expuso la honra del demandante, descartando la existencia de dolo o culpa en la acción judicial previa.

Tras la notificación del fallo, los abogados de Dávalos Bachelet, Félix Antolin y Manuela Ruiz, confirmaron que recurrirán ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.