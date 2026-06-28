Gobierno toma distancia de indultos a uniformados condenados por hechos del 18-O a la espera del proyecto definitivo: “Tiene una fuerte carga política”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este domingo el proyecto de indultos generales para uniformados condenados en casos del estallido social.

La iniciativa fue anunciada por el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, y ha sido respaldada en los últimos días por la bancada del Partido Republicano.

Al ser consultado por ello en el programa Estado Nacional de TVN, Pavez reconoció que “todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política” y optó por no comprometer una posición oficial del Gobierno frente al proyecto.

En esa línea, el subsecretario argumentó que el paso del tiempo desde el estallido social ha servido para dimensionar con mayor claridad las responsabilidades políticas y penales que “en su minuto fueron juzgadas de maneras equivocadas”.

“Lo que ha pasado con el estallido social, a varios años ya de su ocurrencia, nos ha permitido aquilatar aquellas responsabilidades políticas y también penales que en su minuto fueron juzgadas de maneras equivocadas“, señaló.

Agregó que fue invitado “a la comisión investigadora del 18 de octubre para dar cuenta de lo que vamos a hacer en materia de revisión de menciones de gracia, que es algo que también el presidente y el ministro del Interior han comprometido”.

Además, explicó que existen dos tipos de indultos, el general y el particular: “El indulto particular es el que el Presidente de la República puede otorgar cuando se cumplen determinadas condiciones que están fijadas en una ley. Lo otro es un indulto general, que es una materia legislativa”.

“Vamos a tener que seguir con mucha atención la discusión”

Pavez fue enfático al señalar que es un tema que “se tiene que conversar y que el Ejecutivo en algún momento va a tomar la decisión”.

Asimismo, sostuvo que esto no es una iniciativa exclusiva y que “es una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención a esa discusión y en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y el tipo de discusión“.