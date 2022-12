La subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, condenó la tesis Pedófilos e infantes: pliegues y repliegues del deseo y anunció que contactará a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, para manifestarle la preocupación del Gobierno sobre la materia.

El trabajo de 2016 que fue realizado por Leonardo Arce Vial contiene polémicas frases vinculadas a niños y adolescentes, lo que generó una ola de comentarios, críticas y cuestionamientos en medios de comunicación y redes sociales.

¿Qué dijo el Gobierno?

En entrevista con Emol, Pizarro dijo que “desde donde se está parando el tesista claramente hay una vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) abordando el tema. Tratándolo como una tesis hay una vulneración de derecho porque de alguna manera él se está planteando desde una validación de lo que significa la pedofilia, entendida esta como una atracción sexual con NNA y la pederastia al abuso propiamente tal”.

Si bien la subsecretaria dijo que no leído el documento, sí comentó que basándonos en el título de este “nos deja una tremenda preocupación y ocupación para poder conversarlo con la rectora, porque de alguna manera con eso lo que se busca es justificar una conducta sexual que es ampliamente condenada”.

Basándonos en la “autonomía infantil” planteada en la tesis, la subsecretaria sostuvo que “un cuerpo y una mente que está en un proceso de desarrollo requiere del cuidado y protección de un adulto profesional como el caso de las educadoras de párvulo que están trabajado con niños en el jardín infantil y obviamente de los padres y madres de estos niños en sus hogares”.

“La autonomía del cuerpo es una autonomía que ejercemos los adultos que estamos claros en cuáles son nuestras opciones en torno a como queremos vivir nuestra sexualidad. No así los niños pequeños que están en un proceso de desarrollo físico e intelectual”, agregó.

En ese sentido, la autoridad comentó que “en Francia, a fines de los años 60 se planteaba esta autonomía del cuerpo de los NNA justamente para justificar situaciones de pedofilia y de pederastia, y a lo mejor él se puede haber basado en esos filósofos franceses que lo planteaban en su minuto, que eso dejó de ser parte de una realidad en Francia y a lo mejor él se quedó atrasado en el tiempo tratando de instalar esta idea de la autonomía del cuerpo”.

“No nos corresponde estar exigiendo explicaciones a la universidad”

Respecto a los cuestionamientos sobre la tesis, la subsecretaria dijo que, a su juicio, “la rectora (Rosa) Devés ya está al tanto de esto, irán a tomar algún tipo de medida para lo que vaya a venir en el tiempo y lo que vaya a pasar con este tesista”.

Lee también: Universidad de Chile se refiere a cuestionada tesis viralizada en redes: Afirman que investigación es de “corte teórico”

“Yo creo que no lo visualizaron como una vulneración de derechos de los NNA”, comentó. Sin embargo, “con la ley de garantía de protección de los derechos de NNA sin duda esto no puede volver a ocurrir y vamos a estar desde la Subsecretaria absolutamente atentos a que ello no vuelva a presentarse, sobre todo en una universidad tan prestigiosa como lo es la Universidad de Chile”, añadió.

“Yo voy a llamar a la rectora Devés y le voy a manifestar nuestra preocupación por lo que ha generado en los medios”, informó. “Nosotros no podemos estar en silencio frente a esta situación que vulnera los derechos de NNA porque se transforma en una suerte de apología a la pedofilia o la pederastia”, agregó.

Pese a ello, la subsecretaria fue enfática en señalar que “no nos corresponde estar exigiendo explicaciones a la universidad (…) lo que voy a hacer es llamar amablemente a la rectora para poder conversar con ella para saber cuál es la versión que ellas tienen de aquello porque nos permitiría entender, no justificar, pero qué fue lo que pasó en ese minuto y me imagino que la universidad irá a hacer una investigación más a fondo”.

Finalmente, la representante del Ejecutivo dijo que “a los niños, desde la educación parvularia, nosotros les enseñamos y le entregamos herramientas mediante el juego para que ellos cuiden su cuerpo y que no cualquier persona, a no ser que sea un familiar directo, pueda por ejemplo bañarlos, llevarlos al baño y limpiarlos si fuera necesario”.

“Nos planteamos desde la protección, el cuidado y la prevención de cualquier tipo de abuso a los menores. No hay nada que lo justifique independiente de la teoría desde la que se está parando este tesista”, sentenció.