Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile lanzan plataforma web para facilitar la denuncia de delitos

La nueva iniciativa busca hacer frente a la baja tasa de denuncia en la región. Revisa los detalles.

El Gobierno de Santiago, en conjunto con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, lanzaron una nueva plataforma web que busca facilitar la denuncia de delitos.

Se trata de www.tudenunciacuenta.cl, la cual fue descrita como una herramienta orientada a facilitar y promover la denuncia ciudadana, fortaleciendo el acceso a la justicia y el sistema de seguridad pública en la Región Metropolitana.

La iniciativa busca hacer frente a la baja tasa de denuncia, ya que, según datos como los de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, solo 3 de cada 10 delitos cometidos en la RM son denunciados.

El gobernador Claudio Orrego sostuvo que “este programa no se queda en el escritorio. Hemos trabajado en más de 40 comunas de la RM, capacitando a funcionarios municipales, vecinos y organizaciones sociales, porque la seguridad se construye desde el territorio”.

“Denunciar sí sirve: cada denuncia activa una investigación, permite comprender mejor el delito y es clave para enfrentar una realidad en la que solo 3 de cada 10 delitos se denuncian, avanzando hacia una región más segura y justa”, agregó.

El Subdirector de Carabineros, General Enrique Monrás, indicó que “Carabineros realiza más de 11 millones de procedimientos, los que se traducen en 31.877 y 22 procedimientos diarios a nivel nacional. De estos eventos se registraron un total de 1.752.400 casos policiales, de los cuales un 83% corresponden a denuncias, antecedentes que contribuyen a focalizar con mayor precisión los lugares y zonas con mayor comisión de delitos”.

¿Cómo funciona la nueva plataforma?