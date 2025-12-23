Gobierno revisa normas de ruido para vehículos: Busca avanzar en soluciones para disminuir contaminación acústica de motos

"El ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas. Por eso estamos iniciando la revisión de esta norma, con el objetivo de avanzar en soluciones que nos permitan enfrentar una fuente relevante de contaminación acústica en nuestras ciudades", señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Los ministerios de Transportes y Medio Ambiente anunciaron este martes el inicio del proceso de revisión del Decreto Supremo que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas.

Con la medida se busca evaluar la incorporación de mecanismos que permitan “controlar para disminuir el ruido generado por motocicletas en uso, un ámbito que actualmente no se encuentra cubierto por la normativa vigente”.

Según señalaron las autoridades, el proceso se formalizó con la publicación del decreto que da inicio a la revisión de la norma en el Diario Oficial. Con ello, se dio paso a una etapa de “análisis técnico y regulatorio que permitirá estudiar nuevas herramientas de control, orientadas a reducir la contaminación acústica en las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas”.

¡Menos ruido, más calidad de vida! Iniciamos la revisión de la norma que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas, para avanzar en soluciones que nos permitan disminuir el ruido generado por motocicletas. 🤝 pic.twitter.com/jZ8anIcAx5 — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) December 23, 2025

Sobre ello, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, indicó que “el ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas. Por eso estamos iniciando la revisión de esta norma, con el objetivo de avanzar en soluciones que nos permitan enfrentar una fuente relevante de contaminación acústica en nuestras ciudades, como es el aumento del parque de motocicletas y, en particular, aquellas que circulan con sistemas de escape alterados o en mal estado”.

Mientras que su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, apuntó a que el trabajo tiene como objetivo “analizar nuevas maneras para controlar el cumplimiento de los niveles de ruido de un vehículo, especialmente si consideramos que hoy solo podemos certificar ese aspecto, cuando el vehículo ingresa al país y es homologado”.

“Este paso que estamos dando es sumamente relevante, debido a que nos permite instalar en la mesa nuevos mecanismos de control, siendo un caso potencial, las actuales inspecciones de vehículos en las plantas de revisión técnica, por mencionar un ejemplo”, agregó.

Emisión de ruidos en motocicletas

Actualmente, la norma vigente estipula límites máximos de emisión de ruido para autos nuevos que ingresan al parque automotor, que se miden al momento de su homologación, previo a la primera inscripción en el Registro Civil. Sin embargo, esto no considera mecanismos de control posteriores para autos en circulación.

En el caso particular de las motos, estas han experimentado un “crecimiento significativo”, con un alza de 40% en un período de cuatro años.

Estudios del Ministerio del Medio Ambiente muestran que “existen diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, principalmente asociadas a modificaciones irregulares o deterioro de los sistemas de escape”.

A la fecha, el tránsito vehicular es la principal fuente de ruido ambiental en las zonas urbanas del país, informaron las autoridades. Del total, un 70% de los niveles de ruido están presentes en Santiago.

Por ello, “la revisión del decreto permitirá analizar alternativas como eventuales controles en revisiones técnicas u otras herramientas de fiscalización en terreno, las que deberán ser evaluadas desde una perspectiva técnica y coordinada entre los distintos organismos competentes”.