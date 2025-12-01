Gobierno por llegada de Rodolfo Carter a la frontera: “Todas las iniciativas son bienvenidas si no responden a contingencia electoral”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró que existan aportes para enfrentar la tensión en la frontera norte, pero llamó a evitar intervenciones motivadas por cálculos políticos. El senador electo Rodolfo Carter visitó el paso Chacalluta como parte del “equipo de seguridad” de José Antonio Kast.

El Gobierno reaccionó este lunes a la presencia del senador electo Rodolfo Carter en el paso Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, donde el republicano afirmó que viajó debido al aumento de la tensión en la frontera entre Chile y Perú.

El exalcalde de La Florida sostuvo que su visita responde a que forma parte del “equipo de seguridad que trabajamos con José Antonio Kast”.

Consultado por la actividad, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el Ejecutivo está dispuesto a recibir todo aporte que contribuya a enfrentar la situación en la macrozona norte, siempre que no responda a cálculos políticos.

“Todas las iniciativas que tengan por propósito contribuir a abordar este tipo de asuntos como políticas de Estado, no simplemente de contingencia electoral, siempre serán bienvenidas”, afirmó.

Cordero recalcó que en materia de seguridad fronteriza existe “un interés superior, que es el interés de todo el país”, independientemente de las diferencias políticas.

En relación con el Comité Bilateral entre las Cancillerías de Chile y Perú, convocado para abordar la situación fronteriza, el ministro indicó que no le corresponde entregar detalles. “Esa información la va a entregar la Cancillería hoy en la tarde o probablemente mañana”, sostuvo.