Gobierno anuncia querella contra responsables de ataque a helicóptero de Conaf que combatía incendios en La Araucanía

Por CNN Chile 14.02.2025 / 18:36

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, condenó el hecho, destacando que afortunadamente los tripulantes no resultaron heridos. Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, advirtió que, aunque no se aplicará la Ley Antiterrorista en este momento, no se descarta su uso en el futuro si la situación lo amerita.