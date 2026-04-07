Gobierno presentó proyectos sobre seguridad escolar: Busca que condenados por delitos no puedan acceder a gratuidad universitaria

Entre otros aspectos, las iniciativas contemplan que se puedan revisar mochilas en los colegios para evitr el ingreso de elementos peligrosos.

El presidente José Antonio Kast, junto a las ministras de Educación, María Paz Arzola, y de Seguridad, Trinidad Steinert, envió al Congreso dos proyectos de ley sobre seguridad escolar.

Ambos fueron ingresados con suma urgencia, por lo que las dos cámaras del Congreso tendrán 15 días para su tramitación.

Las iniciativas buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de ellos, relativo al Mineduc, buscará implementar medidas al interior de los colegios, como lo es la revisión de mochilas.

Otro de los puntos es la inhabilidad de la gratuidad en la educación superior para aquellos estudiantes que hayan cometido delitos relacionados con la violencia escolar.

En la presentación de los proyectos, el mandatario dijo que “esto es muy importante porque hay veces que niños, adolescentes son llevados por incluso adultos a realizar acciones violentas”.

Por su parte, Arzola comentó que actualmente “la educación y el derecho a la educación se están viendo amenazados por la inseguridad, por hechos violentos, incluso por delitos que no debieran tener cabida en el espacio escolar. Desde el gobierno hemos estado trabajando en una serie de medidas para poder enfrentar este problema”.

Entre esas medidas, “hoy día estamos ingresando dos proyectos de ley que buscan recuperar las condiciones de seguridad de los colegios y, de esa forma, dar tranquilidad a las comunidades educativas, tal como nos están pidiendo”.

En esa línea, Steinert señaló: “Debemos adoptar todas las medidas necesarias para propender al bienestar. Es por eso que hoy se va a incorporar una agravante de responsabilidad penal, es decir, aumentar las penas por los delitos que se cometan al interior de los establecimientos de educación o en sus traslados”.

También se contemplan sanciones por interrumpir clases.

Entre las medidas se encuentran:

Colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos.

Los profesores recuperarán la autoridad para mantener el orden en el aula.

Interrumpir clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar.

Condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria.

Los reglamentos escolares deberán prohibir capuchas y accesorios que impidan la identificación.

Modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales.

Reordena el sistema de denuncias en materia de convivencia escolar y prioriza la resolución temprana de los conflictos en los establecimientos educacionales.