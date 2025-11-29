Gobierno por migrantes varados en la frontera: “Los flujos actuales no cambian respecto a otros momentos del año”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, durante su visita al complejo fronterizo de Chacalluta y ante la multitud de inmigrantes varados en la zona limítrofe entre Chile y Perú, afirmó: “Los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año ni a otros periodos similares”.

Este sábado, los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, visitaron el complejo fronterizo de Chacalluta, debido a los cientos de migrantes que se encuentran varados en la zona, situación que llevó a Perú a establecer estado de emergencia.

En ese contexto, Ramos señaló que han observado “un proceso de cambio de estatus al otro lado de la frontera de nuestro país hermano del Perú, que nos obliga a anticipar cualquier tipo de escenario”. Sin embargo, enfatizó que “los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año ni a otros periodos similares”.

No obstante, aclaró que el Gobierno se está preparando para cualquier tipo de escenario “que fuerce algún tipo de cambio, en la medida en que Perú vaya a administrar su frontera bajo sus competencias y la legitimidad que le da como país soberano”.

Asimismo, complementó que “no le quiero quitar ningún tipo de preocupación”, ya que es comprensible que el escenario genere diversas “alarmas”. Sin embargo, sostuvo que la realidad es que “siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país”.